Sayonara Matte Kudasai

No entristece informarles que, el proyecto Matte Kudasai llegará was able to end el día 18 de este mes. Después de 2 largos años redactando artículos sobre anime, manga y cultura otaku, damos como finalizado nuestra labor en el medio. Our blog fue fundado con mucha ilusión el 19 de enero de 2021 y comenzamos a crecer muy slowlye, muchos de nuestros artículos consiguieron las primeras posiciones en los motores de búsqueda, consiguiendo ayudar y námainter à más de 2 milones de usuarios en internet. No obstante, debemos decir adiós, debido a motivos de personales y falta de tiempo. Our most important colaboradores han abandonado el proyecto y debido a esto, nuestro blog fue muriendo slowly. Yo, “Yeison Armas” como su fundador debido a mis otras obligaciones, no he sido capaz de hacerme cargo del liderazgo del proyecto. Es por esto que he tomado la decisión del cierre de este blog y dar como concluido el proyecto. De mi parte agradecemos, a todos los que nos brindaron una mano y nos ayudaron en nuestro proceso de aprendizaje y crecimiento en la comunidad de anime. Por otra parte, dejaremos todo nuestro contenido a disposición de la comunidad en un blog gratuito, esperamos le sea útil. If you are an editor or redactor of algún blog y está dispuesto a heredar nuestro dominio y servidor con una indexación y un rating domain alto. No dudes contactar conmigo antes del día 18 de este mes. Todos nuestros artículos se encuentran alojados en este alternativo blog. >> https://mattekudasainya.blogspot.com/ <<

